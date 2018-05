Impasse político em Itália continua

Afinal vai demorar mais do se esperava a resolução do impasse politico em Itália. O líder do movimento eurocético 5 estrelas pediu mais tempo para concluir um acordo de coligação com o partido populista e até aqui rival "Liga". Luigi di Maio afirmou querer que os seus eleitores tenham voz antes de ser firmado qualquer acordo e de se formar um governo bipartidário. As duas formações estiveram reunidas, em negociações sobre o programa do futuro governo, durante o fim de semana, esta segunda-feira foram recebido pelo presidente do país.