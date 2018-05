Objetos do comediante norte-americano Jerry Lewis em leilão

Cerca de 400 objetos pessoais e profissionais do comediante norte-americano Jerry Lewis vão a leilão no final do próximo mês. Entre os quais, os adereços de um dos filmes que ficou marcado na história do cinema, "The Nutty Professor".

O "Rei da Comédia", realizador e Entertainer morreu em agosto do ano passado. Tinha 91 anos.

"Todos estes objetos vêm da casa do Jerry Lewis, em Las Vegas, Nevada. É um privilégio trabalhar com a mulher, Sam, e a família", disse Martin Nola, Diretor-Executivo da Julien Auctions.

Um dos objetos a ser leiloado é um relógio de ouro, oferecido pelo ator e amigo Dean Martin, no valor estimado de entre 4 mil a 6 mil dólares.