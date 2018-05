Adeptos de Liverpool e Real Madrid enchem ruas de Kiev

Tamanho do texto

Foi por pouco que centenas de adeptos do Liverpool não perdiam a oportunidade de ver o clube jogar a final da Liga dos Campeões, no Estádio Olímpico de Kiev.

Na véspera de embarcarem para a capital ucraniana, foram informados de que os voos tinham sido cancelados.

A operadora Worldchoice Sports diz que, apesar de ter feito tudo, não conseguiu arranjar lugares de estacionamento para os aviões no aeroporto da capital ucraniana. A solução só foi encontrada depois do Presidente da Câmara de Liverpool ter falado com o Presidente da Câmara de Kiev.

Em Kiev, os adeptos agora vão encontrar outro problema, o alojamento.

Alguns fãs contam que os hóteis cancelaram as reservas que eles tinham feito, com o argumento de falta de eletricidade ou infiltrações, mas que depois voltavam a disponibilizar os quartos com valores cinco ou dez vezes mais caros.

Em Kiev, já estão as estrelas da final.

Os jogadores do Liverpool e Real Madrid chegaram na quinta-feira à capital ucraniana. Para evitar confrontos, a UEFA decidiu evitar ao máximo que os adeptos se cruzem e chegou ao ponto de fazer aterrar a comitiva da equipa inglesa num dos aeroportos de Kiev e a comitiva do clube espanhol no outro aeroporto.

Foram criadas zonas para fãs especificas para os adeptos de cada equipa e os que forem ao estádio ver o jogo, só podem entrar no recinto pelo lado do clube que apoiam.

O encontro entre Real Madrid e Liverpool começa este sábado às 19h45, hora de Lisboa, e deverá ter mais de 60 mil adeptos nas bancadas.