Balé sobre Nureyev recebe vários galard´ões do Prémio Benois de Dança

Quando foi detido, dirigia o filme "Leto", galardoado com a melhor banda sonora no Festival de Cannes deste ano e que conta a emergência da música rock em Leninegrado, nos últimos anos do regime soviético.

No Teatro Bolshoi de Moscovo, a noite de terça-feira foi consagrada à cerimónia de entrega do Prix Benois o mais prestigiado galardão do mundo da dança.

A obra deveria ter estreado no Teatro Bolshoi em julho do ano passado, mais foi cancelada ao último minuto, com a informação por parte da direção do teatro de que não estava pronta. Viria a estrear em Dezembro.

Na altura, a agência de notícias estatal russa, TASS, citou uma fonte próxima do ministério da Cultura dizendo que havia preocupações com o tema da homossexualidade, patente no balé.