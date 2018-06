Marcelo Rebelo de Sousa deixa mensagem de apoio à Seleção

Tamanho do texto

A comitiva da seleção nacional que vai representar Portugal no Mundial de futebol na Rússia recebeu esta quinta-feira o apoio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Numa receção aos 23 jogadores convocados, liderados pelo capitão Cristiano Ronaldo, e à equipa técnica no antigo edifício do Museu dos Coches, em Lisboa, o chefe de Estado considerou os campeões europeus um fator de unidade nacional.

Se Ronaldo admitiu que não há impossíveis no futebol, Marcelo Rebelo de Sousa não pediu a taça, mas sim para a equipa ser igual a si mesma.

"Eu não peço para trazerem a taça – eu disse isso há dois anos e muita gente ficou muito zangada comigo. Não, eu peço uma coisa mais difícil: que sejam aquilo que são", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Já Ronaldo admitiu que no futebol "nada é impossível" e prometeu "uma grande ambição" da equipa das quinas no Campeonato do Mundo.

Num grupo com Espanha, Marrocos e Irão, Portugal faz a estreia no Mundial no próximo dia 15 frente à poderosa seleção espanhola.