Champanhe para Sebastian Vettel. O alemão da Ferrari passou para o comando do mundial de pilotos de Fórmula um, depois da vitória no Grande Prémio do Canadá. Vettel, que partiu da pole position, ficou à frente do finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes e do holandês Max Verstappen, da Red Bull. Vettel tem apenas um ponto de vantagem sobre Lewis Hamilton. O britânico da Mercedes não conseguiu melhor, neste Grande Prémio, que a quinta posição.