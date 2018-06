Correspondente descreve situação a bordo do Aquarius

A acompanhar a situação a bordo do Aquarius, a correspondente da euronews Anelise Borges, oferece um relato na primeira pessoa do compasso de espera, quando o navio se prepara para arrancar finalmente em direção a Espanha:

"Depois de esperar mais de 30 horas, o Aquarius recebeu finalmente instruções e um porto seguro final. Este navio irá em direção a Valência, em Espanha, por isso as autoridades italianas aceitaram a oferta do governo espanhol de receber as 629 pessoas a bordo. As autoridades italianas também aceitaram as recomendações da tripulação, aqui a bordo, de que não seria uma viagem segura com todas as 629 pessoas no navio, por isso duas embarcações italianas vão transportar parte dessas pessoas. Os três navios viajarão em direção a Espanha ainda hoje. Nas últimas horas, temos estado à espera de mantimentos. A guarda costeira italiana vai entregar frutos e biscoitos, para que as pessoas a bordo possam lidar com a espera durante um pouco mais de tempo. Ainda está por confirmar a hora exata a que vamos partir. Não será uma viagem fácil. As condições meteorológicas não são favoráveis para esta viagem, que pode demorar até 5 dias."