Corpo de Franco pode sair em breve do Vale dos Caídos

O novo governo socialista de Pedro Sánchez quer avançar com o projeto de retirar os restos mortais do ditador Francisco Franco do local, através da modificação da atual Lei da Memória Histórica. A reforma legislativa proposta pelo PSOE já tinha sido aprovada há um ano no Congresso dos deputados, mas acabou bloqueada pelo anterior executivo conservador por "falta de orçamento".

Um dos objetivos de Sánchez é que o local deixa nomeadamente de atrair os apoiantes de Franco, que todos os anos aí organizam homenagens ao antigo ditador. O projeto de lei também prevê introduzir no Código Penal espanhol o delito de apologia ao fascismo e ao franquismo, que proibirá associações e organizações como a Fundação Francisco Franco, uma entidade que, de acordo com os seus estatudos, se dedica a "difundir e promover os estudos e conhecimentos sobre a vida, pensamento, legado e obra" do ditador espanhol.

No Vale dos Caídos estão enterradas cerca de 34.000 pessoas, incluíndo um grande número de vítimas da ditadura.