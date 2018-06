Alemanha vence Suécia por 2-1

Tamanho do texto

A Alemanha venceu a Suécia por 2 a 1. A equipa germânica, que ao intervalo estava fora do mundial, garantiu a vitória no prolongamento.

Com dois golos, um de Marco Reus, aos 48 minutos, e outro de Toni Kroos a três minutos do apito final, a Alemanha venceu a Suécia.

Os suecos foram os primeiros a marcar, com um golo de Ola Toivonen, aos 32 minutos.

E o empate garantia a passagem da Suécia aos oitavos de final e punha a Alemanha fora da competição.

Com este resultado, as contas do grupo F estão relançadas.