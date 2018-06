Inglaterra passa aos oitavos de final

Tamanho do texto

Os 3 golos marcados por Harry Kane durante a partida valeram ao inglês a ultrpassagem a Cristiano Ronaldo na liderança da lista dos melhores marcadores do Mundial

Com mais um bis de John Stones, e outro golo de Jesse Lingard, Inglaterra garantiu a liderança do grupo G em ex-aequo com a Bélgica.

O Panamá ainda marcou uma vez, mas está já fora dos oitavos de final.