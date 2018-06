Turquia: Bruxelas deseja manter diálogo com Erdogan

A vitória do presidente Recep Tayyip Erdoğan nas eleições presidenciais e legislativas, domingo, na Turquia, foi comentada pela Comissão Europeia com o habitual convite para manter o diálogo aberto.

Sem qualquer menção sobre o estado agonizante das negociações entre as duas partes sobre a futura adesão daquele país, Margaritis Schinas, porta-voz do executivo comunitário disse: "Esperamos que, sob a liderança do Presidente Erdoğan, a Turquia continue a ser um parceiro empenhado da União Europeia em questões importantes de interesse comum, tais como segurança migratória, a estabilidade regional e a luta contra o terrorismo".

Economists aren't clear exactly how President Erdogan will deliver the growth he promised for Turkey https://t.co/DCuTrxwRJG pic.twitter.com/g22mFg3Smq — Bloomberg (@business) June 25, 2018

Depois do referendo constitucional, em 2017, que deu mais poderes à presidência, o duplo escrutínio antecipado assinala a passagem do sistema parlamentar para um sistema presidencial em que chefe de Estado concentra a totalidade do poder executivo.

"Aos olhos dos líderes europeus, há uma viragem fundamental e a Turquia é agora vista como uma autocracia", disse, à euronews, Marc Pierini, analista político no centro de estudos Carnegie Europe, em Bruxelas.

"A campanha foi incrivelmente injusta; 180 horas de tempo de antena na televisão para o presidente e vinte horas para todos os outros oponentes em conjunto. Isto não tem nada a ver com a forma como decorrer eleições na Europa. A Turquia está numa órbita diferente da Europa. Isso não significa que não haverá nenhum contacto porque é preciso falar de luta antiterrorismo, refugiados, interesses económicos, mas do ponto de vista da governação, já não estão no mesmo planeta", acrescentou.

Erdogan tightens his grip on power as Turkey ushers in new executive presidency https://t.co/oLQQqSKygI pic.twitter.com/SVGGwp4tZ0 — Reuters Top News (@Reuters) June 25, 2018

O Presidente turco convocou em abril estas eleições presidenciais e legislativas antecipadas inicialmente previstas para novembro de 2019.

Erdoğan defende a necessidade de tal medida para garantir a estabilidade na cúpula do Estado, mas os seus opositores acusam-no de querer monopolizar o poder com esta transformação.