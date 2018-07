Continuam os trabalhos de salvamento e resgate no sul do Laos, depois do colapso de uma barragem em construção, na provincia de Attepeu. Juntamente com forças do Governo, equipas de resgate chinesas e tailandesas ajudam milhares de deslocados, que deixam as casas com o que podem nas mãos. A água das monções dificulta as operações. O número de mortos é ainda incerto.