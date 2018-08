Onda de calor mata peixes do Rio Reno

Tamanho do texto

As temperaturas elevadas que atingem a Europa fazem estragos nos ecossistemas. Na Suíça, onde nasce o rio Reno, aproximadamente uma tonelada de peixes morreu devido à onda de calor. O peixe foi retirado do rio no último fim de semana, disse a associação de pescadores do país.

A maior parte das espécies pode sobreviver a uma temperatura máxima de 23° C, o que já é uma situação crítica. As temperaturas de mais de 27°C são potencialmente mortais - este ano, a temperatura do Reno ultrapassou claramente esses valores.

A Alemanha teve o dia mais quente deste verão na terça-feira da semana passada. O termómetro ultrapassou os 40 graus. Em Hamburgo, no norte do país, as altas temperaturas e o aquecimento dos cursos de água também resultou na morte de toneladas de peixes.

As altas temperaturas provocam uma redução da quantidade de oxigénio presente na água. Com a ajuda de sistemas hidráulicos os bombeiros tentam reduzir a temperatura da água e fornecer oxigénio aos peixes.

A atual onda de calor também tem vindo a fazer baixar o nível do rio Reno, o rio mais longo da Alemanha e fundamental para o transporte de carga. Segundo autoridades, às águas devem continuar a baixar nos próximos dias. O transporte fluvial não está comprometido, mas os navios são obrigados a transportar menos carga.