Preço do polvo galego dispara

Nos últimos cinco anos, o preço médio duplicou enquanto a captura é agora três vezes inferior. Passou de duas mil toneladas para 600 toneladas. Nos mercados de peixe, por exemplo, em Pontevedra, não é novidade que o molusco com oito tentáculos se tornou num luxo .

"Está caro e creio que não vai descer . Acho que vai subir ainda mais. Isto porque se há menos captura, os preços vão disparar", diz Carmen Torres.

Os marinheiros acreditam que a escassez deste ano se deve ao facto das tempestades da época terem tardado a aparecer. No entanto, há uma tendência de menor abundância. Com a procura em alta, os mercados locais ressentem-se.

"Os consumidores no Japão, mas não só no Japão, especialmente nos Estados Unidos, descobriram novos sabores, incluindo o polvo. E isto ofereceu uma tendência bastante positiva para os fornecedores que assim puderam aumentar os preços nos mercados. Claro que o efeito negativo é que os mercados tradicionais como o espanhol vão ter que pagar mais pelo seu polvo. Isto em especial porque o preço depende da captura local e em especial das importações, sobretudo da Mauritânia, Marrocos e outros como México, explica Audun Lem, vice-diretor do departamento de Pescas e Aquacultura na Organização de Agricultura e Alimentação das Nações Unidas.

Portugal também passou a abastecer a Galiza. Na verdade, os marinheiros galegos reclamam uma correta identificação para que o seu produto não saia prejudicado.