Rafael Nadal vence Rogers Cup

Na final do torneio Masters 1000, o espanhol encontrou Stefanos Tsitsipas do outro lado do campo, mas a nem a celebração do 20.º aniversário valeu ao tenista grego levar para casa a taça, como presente. Nadal bateu Tsitsipas, em dois sets, por 6-2 e 7-6, em uma hora e quarenta e três minutos.

Em 27.º lugar na tabela do ATP, Tsitsipas saiu vencido, mas nem por isso deixou de fazer história, tendo-se tornado no mais jovem tenista a vencer quatro jogadores do top-10 mundial, depois de bater, na meia-final do torneio, o sul-africano Kevin Anderson, classificado em sexto lugar.

Já para o veterano Nadal, esta vitória representa o quinto título só em 2018, entre os 80 em toda a carreira desportiva. A quarta Rogers Cup surge depois de Rafael Nadal ter vencido o torneio em 2005, 2008 e 2013.