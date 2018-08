China e EUA voltam a tentar novo acordo comercial

Tamanho do texto

As expectativas são baixas, uma vez que esta ronda terá intervenientes com menos capacidade de decisão, comparando com encontros anteriores.

O vice-ministro chinês do Comércio chefia a delegação que vai encontrar-se com subsecretário norte-emericano do Tesouro para os Negócios Estrangeiros.

De acordo com o embaixador da China em Washington, os dois países têm de "trabalhar juntos e garantir uma maior previsibilidade e sustentabilidade no crescimento económico global em vez de criar mais barreiras e obstáculos que prejudicam as perspectivas de prosperidade global".

As negociações entre a China e os Estados Unidos estão suspensas há dois meses. Entre o protecionismo de Trump e o expansionismo de Pequim jogam-se milhões de dólares.

Esta quarta-feira, o presidente norte-americano elogiou as novas políticas aduaneiras da sua Administração.

Trump parece determinado em impedir que outros países "roubem a riqueza" dos Estados Unidos.