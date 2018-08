Dezenas de pessoas concentraram-se este domingo no centro de Génova para expressar a sua dor pelos que morreram quando a Ponte de Morandi colapsou, na semana passada. Pelo menos 43 pessoas morreram no incidente. A iniciativa, que teve lugar na Piazza Ferrari, foi convocada via rede social Facebook, com o nome Ponte 16100, com uma alusão ao código postal da cidade de Génova.