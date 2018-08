David Beckham distinguido na UEFA à imagem de Eusébio

O antigo capitão da seleção inglesa é considerado pelo líder da UEFA como um "verdadeiro ícone futebolístico da sua geração".

"O Prémio Presidente reconhece feitos notáveis, excelência profissional e qualidades pessoais exemplares. Escolhi David Beckham para ser o contemplado com o prémio deste ano porque tem sido um embaixador global do futebol, promovendo a modalidade e os seus valores pelo Mundo. Os seus esforços humanitários incansáveis, que ajudaram a vida de inúmeras crianças, também devem ser elogiados", destacou Aleksander Čeferin.

Esta distinção começou em 1998 e, embora tenha por princípio focar-se "nos verdadeiros protagonistas, os jogadores", o primeiro agraciado foi o antigo Presidente da Comissão Europeia Jacques Delors.

Em 1999, 2015 e 2016 não houve eleição do Prémio Presidente da UEFA. Pelo meio, Eusébio foi um dos graciados, em 2009, e é até hoje o único português a ter recebido esta distinção.

Beckham tornou-se uma estrela mundial enquanto jogador do Manchester United e do Real Madrid. Pendurou as botas no final de uma curta passagem pelo Paris Saint-Germain após uma segunda passagem pelos LA Galaxy, na MLS, à qual vai manter-se ligado como presidente de uma nova equipa em Miami que deverã começar a competir em 2020 na primeira liga dos Estados Unidos.

Aos 43 anos, o inglês vai receber o Prémio Presidente da UEFA no Mónaco, no final deste ano, sucedendo ao italiano Francesco Totti.

Vencedores do Prémio Presidente da UEFA

1998: Jacques Delors (Comissão Europeia, França);

1999: (Não houve prémio);

2000: Guy Roux (França);

2001: Juan Santisteban (Espanha);

2002: Bobby Robson (Inglaterra);

2003: Paolo Maldini (Itália);

2004: Ernie Walker (Escócia);

2005: Frank Rijkaard (Holanda);

2006: Wilfried Straub (Alemanha);

2007: Alfredo Di Stéfano (Espanha);

2008: Bobby Charlton (Inglaterra);

2009: Eusébio (Portugal);

2010: Raymond Kopa (França);

2011: Gianni Rivera (Itália);

2012: Franz Beckenbauer (Alemanha);

2013: Johan Cruyff (Holanda);

2014: Josef Masopust (República Checa);

2015: (Não houve prémio);

2016: (Não houve prémio);

2017: Francesco Totti (Itália)

2018: David Beckham (Inglaterra).