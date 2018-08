Ryanair anuncia acordo com sindicato para pôr fim a greve na Irlanda

Os detalhes do pacto ainda não foram comunicados. Os pilotos irlandeses exigiam nomeadamente melhorias no sistema de promoções e uma palavra a dizer sobre a posição onde eram colocados.

A 10 de agosto, a Ryanair foi confrontada com a primeira greve paneuropeia de pilotos, com paralizações também na Alemanha, Bélgica, Suécia e Holanda. Fora da Irlanda, nomeadamente em Portugal, os representantes do pessoal exigem sobretudo que cada trabalhador da companhia disponha de um contrato de trabalho estável, baseado nas leis do seu país de residência.