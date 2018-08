Ryanair chega a acordo com pilotos italianos

Tamanho do texto

"É com muito agrado que acolhemos este primeiro CCT com os nossos pilotos italianos e esperamos poder encerrar em breve um acordo semelhante que cubra os nossos pilotos irlandeses", afirma o administrador Eddie Wilson, responsável pela setor laboral da empresa.

O compromisso feito com os pilotos italianos chega uma semana depois do acordo que a Ryanair fez com os pilotos "da casa", os irlandeses. Acordo que ainda não foi oficializado.

A Ryanair anunciou também, em comunicado, que está pronta a chegar a mais acordos com outros sindicatos.

"Convidámos os sindicatos que representam os nossos pilotos no Reino Unido, Alemanha e Espanha para reuniões nos próximos dias para que possamos negociar e poder chegar a acordos semelhantes para CCT nestes mercados tão relevantes para a Ryanair. Estes acordos revelam o progresso real que está a ser levado a cabo pela Ryanair nas negociações com os seus pilotos e respetivos sindicatos em vários mercados europeus", lê-se em comunicado.

A companhia aérea sofreu a maior greve de sempre, tanto de pilotos como de pessoal de cabine, durante o verão. As greves resultaram em centenas de voos cancelados em toda a Europa e, consequentemente, millhares de euros em prejuízos.