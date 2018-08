Martin Schulz visita Lula da Silva na prisão

Tamanho do texto

O antigo presidente do Parlamento Europeu foi visitar Luiz Inácio Lula da Silva à prisão.

Martin Schulz tem dúvidas em relação ao processo que levou o antigo presidente brasileiro ao cárcere e manifestou apoio ao amigo.

"Não posso julgar o que promotores e juízes estão a fazer neste país... Mas muitas pessoas no mundo, e em particular nas Nações Unidas, estão a fazer perguntas que o Governo deste país deve responder." ...) Eu não sei, mas... Nenhum poder no mundo pode impedir-me de dizer a um homem que conheço há muitos anos e em quem confio: "Eu acredito em ti."

Para Schulz, as eleições brasileiras, em outubro, têm grande importância não apenas para o país, mas para todo o Mundo.

Lula foi escolhido pelo Partido dos Trabalhadores para ser o candidato às presidenciais. O pedido de registo tem, ainda, de ser analisado pela Justiça Eleitoral.

O Ministério Público pediu, já, a impugnação da candidatura com base na Lei da Ficha Limpa.

O antigo presidente está a cumprir pena de prisão após ter sido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro.