"Temos de derrotar Steve Bannon"

Foi uma das figuras-chave no pico da crise financeira na Europa. O percurso de Yanis Varoufakis, antigo ministro das Finanças grego, passa agora por uma muito ativa participação em conferências. A jornalista Tesa Arcilla entrevistou-o em Edimburgo para o programa Raw Politics. E, inevitavelmente, o avanço da extrema-direita saltou para primeiro plano.

Yanis Varoufakis: "É a nossa tragédia. É algo que representa o falhanço do sistema liberal e democrata, o falhanço de pessoas como nós, à esquerda, que não conseguiram juntar-se para criar um novo modelo à semelhança do "New Deal", de Roosevelt. É preciso não esquecer que Hitler e Mussolini conquistaram o apoio da maioria da população não com promessas de campos de concentração ou de guerra. Mas com promessas de devolver a dignidade nacional, de retomar as rédeas do seu país. Isto lembra-lhe alguma coisa?"

Tesa Arcilla, euronews: "O que acha de Steve Bannon?"

YV: "É um representante muito inteligente de um movimento neofascista com ambições internacionais que temos de derrotar. Temos a obrigação, para com as gerações futuras, de derrotar Steve Bannon e o seu neofascismo nacionalista internacional."

Para esta e outras ambições, sobretudo ao nível da reformulação das instituições comunitárias, Varoufakis avançou com um novo partido de âmbito europeu chamado precisamente Movimento Democracia na Europa 2025.