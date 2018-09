Tribo boliviana enfrenta as alterações climáticas

A tribo Uru sobrevive há milénios na Bolívia. Sobreviveu às invasões de incas e espanholas, mas o mais antigo povo indígena a habitar as margens do lago Poopó está com dificuldades em resistir às alterações climáticas.

A água do lago Poopó, que já foi o segundo maior do país, secou. Os peixes e as aves marinhas do ecossistema desapareceram e muitas pessoas fixaram-se noutras paragens. Ficou apenas um cenário árido.