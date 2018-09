Angolanos e chineses entre os 18 mortos em colisão de comboios

Uma das composições estava ao serviço dos Caminhos-de-Ferro-de-Moçamedes (CFM) e transportava granito negro, especifica a Angência Angola Press (Angop). A outra estava ao serviço de uma empresa chinesa e fazia a manutenção da linha.

A colisão aconteceu ao quilómetro 150, na proximidade da localidade de Munhengo.

O segundo comandante do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros do Namibe revelou que os 18 mortos incluem jovens que trabalhavam no serviço de manutenção dos caminhos-de-ferro e os quatro maquinistas, dois deles chineses, que conduziam ambos os comboios.

Dos 14 feridos registados, 10 estão em estado grave e foram, por isso, encaminhados para o hospital central da província de Huíla. Os restantes já tiveram alta.

O Presidente angolano reagiu "com profunda consternação" à notícia da colisão "na rota Lubango-Nsamibe", adiantou a Angop, citando a conta do chefe de Estado no Twiter.

"Trata-se de um acontecimento trágico em consequência do qual várias famílias perderam os seus entes queridos, sobre cuja memória me inclino com dor e tristeza", escreveu João Lourenço.

Esta foi a primeira colisão de comboios nos CFM desde que a empresa chegou ao planalto da Huíla, a 31 de maio de 1923, mas o segundo acidente depois do descarrilamento de uma composição de carga em fevereiro deste ano na zona da Mapunda, no Lubango, sem provocar vítimas, especifica a Angop.

O chefe de Estado angolano está atualmente em Pequim, a acompanhar o fórum China-África. Citado pelo Jornal de angola, João Lourenço afirmou que "as autoridades competentes tomarão as medidas que se impõem para apurar as causas da fatídica ocorrência" para "prevenir com rigor a repetição de casos do género."

O Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa também enviou condolências pelo acidente ao homólogo angolano.

"Ao tomar conhecimento da colisão entre dois comboios na Província do Namibe, o Presidente da República endereçou uma mensagem ao Presidente de Angola, João Lourenço, expressando as suas condolências por este trágico acidente, bem como a solidariedade para com o povo irmão angolano", lê-se no comunicado publicado na página da presidência.