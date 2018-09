Quem é Jair Bolsonaro, o Trump brasileiro?

Jair Bolsonaro é, de acordo com uma sondagem do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o primeiro nas intenções de voto na primeira volta das presidenciais de outubro, consideradas como as mais imprevisíveis desde a volta do Brasil à democraci. ´É considerado como ultranacionalista e de extrema-direita. Muitas das suas declarações dão azo a polémicas. Durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, foi apunhalado e sofreu uma lesão no abdómen.

Mas quem é afinal, Jair Bolsonaro?

Jair Messias Bolsonaro nasceu em Campinas, no estado de São Paulo, em 1955 e é militar na reserva e professor de educação física. Ocupa um sétimo mandato como deputado Federal, com lugar na Câmara dos Deputados, em Brasília, desde 1991.