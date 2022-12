Recep Tayyp Erdogan sugeriu este sábado estar prestes a deixar o poder na Turquia. Prestes... significa, ainda assim, 2028.

O presidente lançou a corrida eleitoral às presidenciais de 2023 e afirmou poder ser este, em caso de vitória, o último mandato na liderança da Turquia, revelando a pretensão de entregar os destinos do país aos jovens.

Erdogan está no poder desde 2003, onde chegou como primeiro-ministro, mas desde a revisão constitucional de 2018, passou a ser presidente com poderes reforçados na chefia do governo.

As presidenciais na Turquia estão marcadas para junho.