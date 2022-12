Quando os mísseis russos continuam a cair sobre cidades da Ucrânia Moscovo justifica as investidas dizendo que impediu a entrega de armas estrangeiras ao país vizinho. Ataques que deixaram várias cidades às escuras e comprometeram o fornecimento de água às populações.

O Kremlin divulgava imagens do presidente russo com o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas enquanto mostravam o sistema de mísseis balísticos intercontinentais "Avangard", instalado desde 2019 na região de Oremburgo, nos Montes Urais.

Enquanto isso, equipas de resgate recuperavam o corpo de uma criança dos escombros de um bloco de apartamentos que foi atravessado por um míssil russo, na cidade ucraniana de Kryvyi Rih. Um dos 16 projéteis, entre os 76 disparados, que escapou à Defesas Aérea da Ucrânia na sexta-feira.