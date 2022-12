Ucrânia sob chuva de mísseis russos

A Ucrânia acordou esta manhã debaixo de intensos ataques russos, com uma chuva de mísseis sobre várias cidades incluindo a capital, Kiev, onde foram ouvidas várias explosões e foram ativadas as defesas antiaéreas. Segundo Mykhailo Podoliak, chefe de gabinete do presidente Volodymyr Zelenskyy, foram disparados mais de 120 mísseis.

Este é o mais recente de uma série de ataques às infraestruturas vitais da Ucrânia, incluindo a rede energética, num esforço da Rússia para enfraquecer o inimigo.

Nas regiões de Dnipro, Odesa e Kryvyi Rih, as autoridades desligaram a electricidade para minimizar os danos nas instalações de infra-estruturas críticas caso fossem atingidas.