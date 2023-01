Saúde em crise no Reino Unido

O NHS, Serviço Nacional de Saúde britânico, está a passar por uma forte crise que deve durar, pelo menos, até abril - é o que diz o próprio presidente da confederação que representa os serviços de saúde de Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte.

Já o presidente do Colégio de Médicos Urgentistas diz que os atrasos e falhas no sistema estão a causar cerca de 500 mortes por semana. Tanto a oposição como as organizações de médicos apontam o dedo ao governo de Rishi Sunak e exigem explicações. O agravamento dos números das epidemias de gripe e Covid está a fazer piorar a situação, segundo os especialistas.