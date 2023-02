Greve no Reino Unido gera "perturbações significativas" durante o dia

Meio milhão de trabalhadores do Reino Unido entram em greve, esta quarta-feira. Após as conversações sobre aumentos salariais terem falhado com o governo britânico, Donwning Street avisa que o dia será de "perturbações significativas". A paralisação atinge sobretudo os setores da função pública, transportes, e educação.

De acordo com o Sindicato Nacional de Professores (NEU), 85% das escolas vão ficar de portas fechadas. A maioria dos comboios não vai estar a circular. As manifestações dos profissionais de saúde são também esperadas, mas só na próxima semana.

Cerca de 600 militares vão ser destacados para mitigar os efeitos das greves, sobretudo nas tarefas fronteiriças

Fonte superior do governo diz que o primeiro-ministro deixou claro que um regresso às negociações está dependente do cancelamento das ações de protesto.

Além das condições laborais, os sindicatos contestam também os planos do governo para a própria lei da greve. O executivo de Sunak propõe que fiquem estipulados novos serviços mínimos durante as paralisações. Mas, de acordo com os representantes dos trabalhadores, a proposta vai mais além e contempla, por exemplo, o despedimento de quem vote legalmente na greve.