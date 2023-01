México proíbe consumo de tabaco em todos os locais públicos

O México aperta o cerco aos fumadores. No domingo, foi promulgada, no país, uma das leis antitabaco mais rigorosas de toda a América Latina. O decreto proíbe o consumo de tabaco em todos os locais públicos, incluindo hotéis, parques e praias e faz parte da Lei Geral para o Controlo do Tabaco no país.

A legislação amplia as medidas aprovadas em 2008, que são agora endurecidas, no que diz respeito ao consumo de tabaco.

Dois dias depois da promulgação da lei, os habitantes continuam divididosem relação a esta mudança. Por um lado, há quem destaque vantagens, por outro há quem se mostre apreensivo com a medida.

"Creio que é bom e mau ao mesmo tempo. É bom porque nos faz mal e não nos apercebemos, mas ao mesmo tempo, é mau porque cada um deve fazer o que quiser com a sua saúde", disse um dos cidadãos.

Cidadão mexicano. AFP

Também os funcionários de estabelecimentos públicos temem uma diminuição no número de consumidores devido a esta nova lei.

"As pessoas já não vão querer vir para dentro porque hoje toda a gente fuma, todos querem fumar. Por isso, as nossas vendas vão baixar", salientou uma funcionária de um estabelecimento mexicano.

Esta nova diretriz também inclui a probição total de publicidade ou promoção de tabaco. Os cigarros passarão a nem sequer estar expostos no interior das lojas.