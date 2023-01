Centenas de milhares de pessoas sem eletricidade na Polónia

Na Polónia, cerca de 300.000 pessoas ficaram sem eletricidade devido à forte queda de neve, em particular emRzeszów.

As condições das estradas, especialmente no sul do país, eram muito difíceis, aconteceram vários acidentes fatais. As más condições das vias rodoviárias estava a retardar a intervenção nas redes elétricas.

Os bombeiros não tinham mãos a medir para responder às muitas centenas de solicitações.

A queda de neve provocou também atrasos nas ligações ferroviárias.

Cheias e nevões na Albânia

Ao mesmo tempo, uma vasta área da Albânia via-se a braços com inundações. O município de Lezha foi um dos mais afetados.

Muitos hectares de terra permaneciam debaixo de água, no noroeste do país, este sábado, depois do rio Drini e outros rios e riachos mais pequenos terem transbordado.

As autoridades destacaram pessoal militar para as áreas afetadas, para ajudar os residentes.

Estradas foram cortadas, fornecimento de energia elétrica afetado, muitas pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas em zonas rurais. A forte queda de neve nas regiões montanhosas estava a dificultar a situação. O nevão com, em alguns casos, 25 centímetros de neve, cortou ligações rodoviárias e deixou isoladas algumas aldeias remotas.

O país tinha já vivido situação semelhante há cerca de um ano. Em novembro de 2022 eram apenas as inundações que não davam tréguas aos albaneses.