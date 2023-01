Pelo menos 11 mortes em ataques russos a cidades da Ucrânia

De acordo com as autoridades ucranianas pelo menos 11 pessoas morreram em ataques russos, em várias partes do país. Haverá mais de uma dezena de feridos, relatava o porta-voz do Serviço de Emergência ucraniano, Oleksandr Khorunzhyi.

Em Zaporíjia o número de vítimas mortais era de pelo menos, três. Entre elas estão a mulher do presidente da câmara de Ivanov. Um míssil caiu sobre a casa deste homem de 75 anos, durante a noite, e matou a sua esposa.

Kiev voltou a estar debaixo de fogo e ouviram-se várias explosões esta manhã na capital ucraniana. De acordo com o autarca da cidade, Vitali Klitschko, as explosões foram provocadas por mísseis russos e provocaram pelo menos um morto e dois feridos.

As autoridades ucranianas acusam a Rússia de disparar mais de três dezenas de mísseis para vários pontos do país mas garantem que a maioria foi travada pelo sistema de defesa aérea da Ucrânia.

Além dos danos provocados em Kiev, há ainda relatos de explosões em Kherson e Odessa, onde se registam vários problemas na distribuição de energia elétrica devido aos danos provocados pelos mísseis nas infraestruturas energéticas da cidade.

Do outro lado da guerra, as acusações são bastante semelhantes. Moscovo acusa a Ucrânia de levar a cabo vários ataques de artilharia a alvos civis na região de Kherson e de disparar oito mísseis para uma zona residencial na região de Lugansk.