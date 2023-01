Vários milhares de pessoas reuniram-se no Paquistão após as orações muçulmanas de sexta-feira para expressar a sua indignação perante os protestos da direita, com a queima do Corão, na Suécia e nos Países Baixos.

A blasfémia e os insultos ao Islão estão a galvanizar os muçulmanos maioritários no Paquistão, onde os líderes têm manifestado regularmente preocupações sobre o aumento da islamofobia na cena internacional.

Pelo menos 5.000 pessoas marcharam através da segunda maior cidade, Lahore, cantando "O Corão está impresso nos nossos corações" e "Eu sou um protetor do Corão" num comício organizado pelo partido radical anti-blasfémia, Tehreek-e-Labbaik Paquistão.

Um protesto menor, com cerca de 1.000 pessoas, foi realizado na cidade meridional de Karachi e, em ambas as cidades, foram rasgadas bandeiras suecas.

Foram também realizados pequenos protestos em várias cidades do vizinho Afeganistão, onde homens, alguns portadores de bandeiras talibãs, foram autorizados a participar uma das raras e breves manifestações de rua sancionadas pelas autoridades islâmicas.

Também em Teerão se reuniram centenas de muçulmanos frente à embaixada da Suécia, em protesto, tendo sido queimadas bandeiras do país.

O mesmo ocorreu no Iraque, no Líbano, na Turquia e outros países muçulmanos.