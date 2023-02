O grupo de reflexão Instituto para o Estudo da Guerra avalia que a atual linha de ação russa mais provável é a intensificação iminente da ofensivana região de Luhansk, na parte oriental da Ucrânia.

As forças russas continuam a conduzir ataques terrestres na linha Svatove-Kreminna. O Ministério de Defesa do Reino Unido afirma que as forças da Rússia estão a fazer esforços ofensivos contínuos, neste local, embora cada ataque seja demasiado pequeno para conseguir um avanço significativo.

A Rússia pretende, provavelmente, inverter alguns dos ganhos obtidos pelas forças ucranianas,no período compreendido entre setembro e novembro de 2022. Há uma probabilidade realista de que o seu objetivo imediato seja avançar para oeste, até ao rio Zherberets.

As forças russas continuam a obter ganhos táticos e a conduzir ataques terrestres em torno de Bakhmut.

Grupo Wagner reinvindica conquista de localidade nos arredores de Bakhmut

O líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, afirmou que as forças paramilitares russas capturaram Krasna Hora, a quatro quilómetros a norte de Bakhmut, a 12 de Fevereiro, o que é confirmado por imagens dos combatentes do Grupo Wagner, em Krasna Hora.

Kiev nega esta conquista e diz que os combates nesta zona prosseguem. O Ministério da Defesa do Reino Unido confirma que a defesa ucraniana permanece nesta área. O avanço tático russo para o sul da cidade fez provavelmente poucos progressos.

De modo global, o atual quadro operacional sugere que as forças russas estão a receber ordens para avançar na maioria dos setores, mas não reuniram poder combativo suficiente em nenhum eixo para alcançar um resultado decisivo.