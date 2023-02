Serviços secretos da Suécia encaram a Rússia como a maior ameaça à segurança do país

Os serviços secretos da Suécia encaram agora a Rússia como a maior ameaça à segurança do país. Num alerta, os serviços conhecidos como SÄPO, apontaram para uma Rússia mais agressiva e para um aumento do extremismo. O aviso surge depois de um alerta anterior das Forças Armadas, classificando a ameaça atual como "a mais grave" desde a Guerra Fria.

As preocupações com a Rússia estiveram no centro da cimeira dos chamados "Nove de Bucareste", na Polónia - os nove países do centro e do leste europeu que integram a NATO. No âmbito de uma viagem de três dias à Europa, o Presidente dos EUA, Joe Biden, reafirmou as garantias de apoio à segurança deste países.

O Artigo 5º é um compromisso sagrado que os Estados Unidos assumiram. Defenderemos cada centímetro da NATO. Joe Biden Presidente dos Estados Unidos

O apoio à Ucrânia e à NATO foi a principal missão de Joe Biden na Europa. Biden concluiu a viagem na esperança de ter convencido os aliados europeus do empenho norte-americano, mas enfrenta críticas dos republicanos sobre os custos deste envolvimento da parte dos Estados Unidos.