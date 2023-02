Reino Unido e UE mais próximos de acordo sobre a Irlanda do Norte

O Reino Unido e a União Europeia estão mais próximos de um acordo sobre os controlos alfandegários pós-Brexit na Irlanda do Norte. O primeiro-ministro da Irlanda, Leo Varadkar, diz que o acordo pode ser alcançado nos próximos dias.

"Creio que as negociações sobre o protocolo estão a aproximar-se de uma conclusão. É certo que o acordo ainda não está fechado, mas penso que estamos a avançar nesse sentido. E quero agradecer ao governo britânico, à Comissão Europeia e aos partidos da Irlanda do Norte pelo nível de empenho que tiveram nos últimos meses para chegar a este ponto. Só quero encorajar todos a fazer um esforço extra para chegar a um acordo, porque os benefícios são imensos", afirma Varadkar.

Este mês, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, reuniu-se com os partidos da Irlanda do Norte. Quer os unionistas, quer os nacionalistas parecem ter ficado satisfeitos com as reuniões.

Mas o primeiro-ministro britânico parece enfrentar à partida a rejeição da ala eurofóbica do seu partido.