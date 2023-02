O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, congratula-se com o acordo selado com a União Europeia para resolver o impasse relativo ao Brexit.

"Após semanas de negociações, fizemos um avanço decisivo. O Enquadramento de Windsor permite o livre comércio em todo o Reino Unido. Protege a Irlanda do Norte na nossa união e salvaguarda a soberania do povo da Irlanda do Norte", referiu o chefe do executivo britânico.

Mas, para tudo chegar a bom porto ainda é preciso a luz verde do Partido Unionista Democrático.

Jeffrey Donaldson, líder do partido, assegura que "foram assegurados progressos significativos em várias áreas", mas demonstra, ao mesmo tempo, preocupação.

Continuam a existir questões chave de preocupação" Jeffrey Donaldson Líder do Partido Unionista

Os Unionistas ainda podem bloquear o acordo, conforme têm vindo a fazer nos últimos meses, tendo mesmo decidido afastar-se, o que levou a um impasse parlamentar na Irlanda do Norte.

A vice-Presidente do Partido Sinn Féin,Michelle O'Neill,critica esta atitude por parte do Partido Unionista.

"O que eu tenho dito consistentemente durante todo o debate do Brexit é que as pessoas aqui foram deixadas no limbo, na incerteza. Espero que o acordo seja implementado porque estamos no final da negociação", salientou.

A partir do momento em que o acordo entrar em vigor , os produtos com destino exclusivamente à Irlanda do Norte deixarão de estar sujeitos ao controlo rígido da União Europeia. Já os que se destinarem à República da Irlanda têm de continuar a respeitar este escrutínio. Este impasse era um pedra no sapato tanto para Londres como para Bruxelas.