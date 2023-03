A vitória do partido da primeira-ministra da Estónia foi garantida com 31,2% dos votos, um aumento de 2,3 pontos em relação às eleições de 2019. Em segundo lugar ficou o partido de extrema-direita EKRE, com 16,1%, e no terceiro o Partido do Centro, tradicionalmente favorecido pela minoria étnica russa da Estónia, com 15%. Mais de 900 mil pessoas foram elegíveis para votar nas eleições gerais, e quase metade votou antecipadamente.

Na primeira declaração depois de serem conhecidos os resultados, Kallas disse que o país precisa de grandes reformas, por exemplo em relação à transição verde. “Temos também de investir na nossa segurança. O nosso vizinho agressivo não desapareceu e não desaparecerá, temos de trabalhar com isso", sublinhou.

Para continuar no poder, o Reforma terá de formar novamente uma coligação com um ou mais partidos que preenchem os 101 lugares do Parlamento deste Estado báltico. Kallas excluiu estar num governo com EKRE devido a diferenças ideológicas, e é provável que se volte para o antigo parceiro da coligação, o Partido do Centro e parceiros da coligação cessantes - o pequeno partido conservador da pátria e os sociais-democratas - para um pacto. O recém-chegado Eesti 200 pode também ser incluído nas conversações governamentais.

“Luta” com a extrema-direita

Numa campanha dominada pela ajuda do país à Ucrânia, um dos principais desafios do partido Reforma foi dominar a extrema-direita do partido EKRE, liderado por Martin Helme, que quer limitar o apoio a Kiev e culpa o atual governo pela elevada taxa de inflação.

O partido entrou na corrente dominante da política estónia nas eleições de 2019, quando emergiu como o terceiro maior partido com quase 18% dos votos. O partido eurocético foi cofundado pelo pai de Martin Helme, Mart Helme, e fez parte de um governo liderado pelo Partido Central entre 2019 e 21.

"Nunca questionámos o apoio à Ucrânia e nunca questionámos a adesão da Estónia à NATO", disse o líder do EKRE numa entrevista à agência The Associated Press. “Mas temos sido muito críticos em relação ao governo porque não avaliaram o risco para a Estónia e para a segurança e defesa estonianas", declarou Martin Helme, acrescentando que o país entregou todo o armamento pesado e que isto “é um convite à agressão".

No final da noite eleitoral, Helme apontou falhas ao atual governo. "Tivemos a inflação mais alta da Europa. Tivemos a maior queda no nível de vida, a maior queda na economia. Estamos a entrar muito rapidamente numa crise muito multifacetada na Estónia e não vejo os partidos liberais a compreendê-la ou a conseguirem resolvê-la".