As paisagens de Portugal e Cristiano Ronaldo tomam conta de Times Square, em Nova Iorque, num momento que chamou a atenção de uma multidão entusiasmada. Cristiano Ronaldo, um dos maiores futebolistas desta geração, revelou a sua última estátua de cera que vai ficar exposta no Museu Tussauds de Nova Iorque.

Poucos dias antes do Campeonato do Mundo, Ronaldo tornou-se no primeiro atleta a "conquistar Times Square" - um feito que honrado com uma estátua de cera exclusiva.

Um momento épico que incluiu uma promoção da Visit Portugal, o Turismo de Portugal, e que conquistou o coração de Nova Iorque.