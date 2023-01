O Atlantis The Royal, considerado como o resort mais luxuoso do mundo, abriu as portas no Dubai. A unidade hoteleira organizou um fim de semana de festividades exclusivas, reservadas aos convidados. O programa inclui um concerto de Beyoncé. Há quatros anos que a vencedora de 28 prémios Grammy não subia ao palco.Terá cobrado 22 milhões de euros pela atuação no Dubai.

Jay-Z, Kendall Jenner, Rebel Wilson e a antiga estrela do grupo One Direction, Liam Payne, foram alguns dos convidados do evento. As celebrações incluíram um fogo-de-artifício e jantares preparados por chefs de renome mundial, incluindo Nobu Matsuhisa, Mich Turner e José Andrés.