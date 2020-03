Palm Jumeirah, a ilha icónica do Dubai

Palm Jumeirah, a ilha do Dubai em forma de palmeira, feita de areia e de pedra, quer afirmar-se como um símbolo de criatividade e ambição. A estrutura é suportada por um paredão de onze quilómetros em forma de croissant. 78 mil pessoas vivem na ilha, em apartamentos de luxo e residências privadas.

euronews

Nadar com peixes e suítes debaixo de água

O local alberga alguns dos hotéis mais célebres do Dubai, incluindo suítes debaixo de água. "O Club Vista Mare está aninhado na parte leste da ilha. é um sitio muito procurado para tomar o pequeno almoço, para almoçar e jantar. Uma das grandes atracões do Vista Mare é a piscina, no mar", disse Rebecca Rees, responsável do Club Vista Mare.

A ilha do Dubai possui um parque aquático e aquários com 65 mil peixes. O visitante pode nadar com os peixes. A mais recente forma de contemplar a megaestrutura é sobrevoá-la em girocóptero. O aparelho com dois lugares pode voar até 450 metros de altitude.

No alto da Torre da Palmeira, no quinquagésimo andar, o visitante tem acesso a uma vista panorâmica sobre a ilha.