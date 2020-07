Baixa do Dubai, o "Centro do Agora"

Tamanho do texto

Conhecida como "O Centro do Agora", a baixa do Dubai é imperdível. É lá que fica o edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa.

Com quase o dobro da altura do Empire State Building e três vezes mais alto que a Torre Eiffel, o Burj Khalifa tem 160 andares e 828 metros de altura.

Arranha-céus Burj Khalifa, Dubai Euronews

No interior, há um hotel de design, restaurantes, apartamentos e um convés de observação com asas. Ao lado, o Dubai Mall também está cheio de surpresas. Há um aquário de 10 milhões de litros onde se pode mergulhar, em jaulas, com tubarões, um rinque olímpico interior de gelo onde chega a nevar e uma queda de água de quatro andares repleta de esculturas.

Visita ao interior do aquário tubarões Euronews

Esculturas numa queda de água Euronews

Enquanto algumas atrações desafiam a realidade, outras vivem numa realidade paralela. No Parque de realidade virtual, podemos voar e combater adversários virtuais.

Parque de realidade virtual Euronews

E a percorrer este epicentro de entretenimento está a avenida Sheikh Mohammad bin Rashid, um ponto de partida para um percurso artístico.

A baixa do Dubai é uma tela urbana para esculturas e instalações, onde residem obras como as "Asas do México", de Jorge Marín, e "Love Me", de Richard Hudson.

Espetáculo de luz no lago Burj Euronews

O pôr-do-sol assinala o início dos espetáculos noturnos da Fonte do Dubai. Jactos, luzes e música irrompem do Lago Burj, tendo por pano de fundo o Burj Khalifa, um ícone arquitetónico cintiliante a bater no coração deste bairro dinâmico.