Explorar o Dubai num iate

Com muitos iates, veleiros e arranha-céus, a Marina do Dubai é sinónimo de luxo. É um dos principais destinos da cidade e um ótimo ponto de partida para ver o que mais o Emirado tem para oferecer.

Uma das formas mais interessantes de explorar o Dubai é por mar. Aqui, na marina, pode alugar o seu próprio iate privado sem se arruinar. Hoje, vamos ver uma parte da sensacional linha costeira que é frequentemente referida como a oitava maravilha do mundo.

A família James, residente no Dubai, e o tio Malcolm, de visita do Reino Unido, juntaram-se a nós no cruzeiro costeiro. Partimos da Marina do Dubai passando pela roda gigante mais alta do mundo 'Ain Dubai', os arranha-céus desaparecem lentamente e ficamos rodeados pela imensidão do Golfo Pérsico.

A cidade é conhecida pelos hotéis de 5 estrelas ao longo da linha costeira da Palm Jumeirah. Do W ao Kempinski, passando pelo Atlantis, um dos mais a um dos marcos mais reconhecíveis no Dubai: "Nunca o vi deste ângulo - sempre pensei que estivesse numa linha recta, mas quando vemos do mar, nem acreditamos que há tantas entradas e saídas, é fantástico. Nunca tinha sequer pensado em vir de barco, mas no futuro vou pensar mais nessa hipótese", conta Malcom.

Mais de 500 espécies diferentes de peixes habitam o Golfo Pérsico, bem como tartarugas e golfinhos. Navegando sob as pontes da Business Bay, vemos como esta zona se está a desenvolver. O Dubai Water Canal é um dos projetos mais amigos do ambiente. A iluminação, no rebordo do canal, é alimentada a energia solar.

A costa do Dubai tem 72 milhas náuticas de comprimento. Alargaram-na quando construíram a Palm Jumeirah. Agora também se pode navegar pelo canal, ver os arranha-céus e o Burj Khalifa como nunca os tinha visto antes.

Diz Sarah: "Tem sido uma forma muito relaxante de ver a costa do Dubai. É uma experiência fantástica. Vou, sem dúvida, trazer visitantes - os meus pais e os nossos filhos, de novo. Eles adoraram. Tivemos a melhor tarde possível".

E há uma última surpresa: À medida que o barco regressa ao porto, é altura de voltar a pegar na máquina e tirar uma foto do skyline do Dubai à noite.