A rota dos spas do Dubai

Massagem de magnésio

O Dubai é um destino de primeira classe que oferece o melhor em viagens e estilo de vida. Nesta edição de Explore, vamos levá-lo numa viagem holística, à medida que experimentamos o melhor tratamento de bem-estar que a cidade tem para oferecer. Começamos no spa de Anantara, na Palm Jumeirah. Com 24 salas de tratamento, este santuário de inspiração asiática oferece mimos luxuosos para rejuvenescer o corpo. As terapias incluem a já famosa massagem de reforço imunitário de magnésio.

Os visitantes também podem beneficiar de conselhos sobre estilo de vida, informação nutricional e treino dinâmico.

"Estamos aqui para orientar o cliente porque o que uma massagem terapêutica ou um tratamento não é apenas um momento ou ação. É importante, se quiser manter e manter esta mentalidade saudável e bem-estar, que o faça constantemente", diz a diretora do spa, Galina Antoniuk.

Crioterapia

Do outro lado da cidade, nas TorresEmirates, temos a Cryo. Esta clínica é especializada em crioterapia e para mim isso significa filmes de ficção científica. Por isso, estou aqui para saber mais sobre estes tratamentos especializados que são realizados a temperaturas abaixo de zero.

Inicialmente utilizada para tratar doenças reumáticas, a crioterapia evoluiu e agora utiliza métodos de congelação rápida para melhorar o desempenho, a beleza e o emagrecimento.

"Na crioterapia de corpo inteiro, o corpo é exposto a temperaturas de 140 graus durante três minutos. O benefício do tratamento é que queima cerca de 600 a 800 calorias por sessão, aproximadamente e aumenta o metabolismo, melhora a imunidade e ajuda a curar doenças", conta a especialista Sara Memon.

Adaptação à Covid-19

O Mandarin Oriental é um dos mais recentes hotéis de luxo no Dubai e vem com um spa de 5 estrelas. A Covid-19 trouxe muitos novos desafios e medidas de segurança para a indústria da beleza e do bem-estar, que voltou a acolher clientes.

"Seguimos padrões de higiene muito, muito elevados e protocolos rígidos. Mudámos todos os nossos protocolos e penso que uma vez que as pessoas se começaram a sentir confortáveis em voltar para cá, sentiram ainda mais a necessidade de vir e fazer tratamentos. Muitas pessoas têm estado stressadas, têm insónias e os problemas de saúde mental aumentam com o coronavírus, por isso é de importância vital agora, mais do que nunca, ter esta ligação humana que penso que nos tem faltado durante toda a pandemia", diz a diretora Sara Codner.

Aqui, um dos tratamentos de bem-estar mais populares aqui é o IV Vita Drip, desenvolvido pela Elixir Clinic. Depois de uma consulta com o médico, o paciente é ligado a uma perfusão de vitaminas que promete fazer bem ao corpo.

"Há um número de vitaminas B dentro desta infusão, sobretudo a B12, que é muito boa para dar energia. Assim, sentirá aquele súbito impulso de energia imediatamente. Mas também é preciso tempo para sentir os efeitos a longo prazo. Agora vai directamente para a sua corrente sanguínea, por isso tem um acesso mais eficaz do que se tomasse por via oral", explica a diretora do estabelecimento, Zahra Jivraj Premji.