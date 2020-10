Dubai, uma fotografia do futuro

O Dubai está sempre em desenvolvimento. Ousado e ambicioso, é um emirado focado no futuro e tem agora um bairro com um nome a fazer jus à cidade.

O bairro do Futuro abrange o Centro Financeiro Internacional do Dubai, o Centro de Comércio Mundial do Dubai e a zona das Torres dos Emirados Árabes Unidos. Neste centro de negócios em prosperidade, trabalho e lazer andam de mãos dadas.

Novos espaços de restauração Euronews

Com a abertura do centro comercial Gate Avenue, as opções de retalho estão a aumentar, e as refeições de negócios ganharam novos espaços, onde conceitos locais atraem figuras da realeza e elogios internacionais com pratos irresistíveis. A arte também tem lugar nas galerias de Gate Village e nas exposições temporárias no Jardim de verão de ICD Brookfield Place.

Dubai acolhe várias galeiras e exposições temporárias Euronews

Com sete andares destinados a exposições, o mais recente marco arquitetónico da cidade é o Museu do Futuro.

Museu do Futuro Euronews

No entanto, tudo começou em 1979, com a Torre Sheikh Rashid no World Trade Centre do Dubai. Ela encontra-se não só no bairro do Futuro, como também nas notas de 100 dirhams. Uma paisagem a pôr em perspetiva a partir da Moldura do Dubai. A apenas 10 minutos de distância, uma fotografia da cidade.

Moldura do Dubai Euronews

A oferta de hotéis de cinco estrelas nesta zona leva as viagens de negócios a novos patamares, permitindo dormir bem e acordar com os pavões, que ao amanhecer costumam passear pela vizinhança. Depois é só mergulhar num novo dia.