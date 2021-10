"Heroes of Hope" promove desporto para crianças com necessidades especiais

Hollie Murphy é a fundadora de "Heroes of Hope", uma organização sem fins lucrativos que promove o desporto para as crianças com necessidades especiais, nos Emirados Árabes Unidos.

Hollie Murphy começou a fazer desporto aos seis anos. Ao longo da vida, praticou doze desportos diferentes, a nível nacional e internacional. Quando começou a estudar educação física numa universidade do seu país de origem, a Irlanda, teve a oportunidade de trabalhar com pessoas deficientes. “Apaixonei-me por esse trabalho. Adorei trabalhar com crianças com necessidades especiais”, disse Hollie Murphy à euronews.

Há 13 anos, Hollie mudou-se para o Dubai para trabalhar como professora de educação física e decidiu criar um clube para crianças com necessidades especiais. O grupo começou com 12 crianças e quatro anos depois, tinha mais de 100 crianças".

Clique no vídeo para descobrir a história de "Heroes of Hope".