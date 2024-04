Andrey Gugnin recebe o primeiro prémio de 150.000€ no Concurso Internacional de Piano Clássico 2024

"Conteúdo Patrocinado" é utilizado para descrever um conteúdo pago e controlado pelo parceiro financeiro e não pela equipa editorial da Euronews. Este conteúdo é produzido pelos departamentos comerciais e não envolve a equipa editorial ou os jornalistas da Euronews. O parceiro financeiro tem o controlo dos tópicos, do conteúdo e da aprovação final em colaboração com o departamento de produção comercial da Euronews.

Marcando o culminar de um percurso que começou em 2022, a 3.ª edição do Concurso Internacional de Piano Clássico chegou ao fim na segunda-feira, 26 de fevereiro, com Andrey Gugnin a ser declarado vencedor, Kim Sunah a levar para casa o segundo prémio e Anastasiia Kliuchereva a ficar em terceiro lugar.

A sala do Teatro Zabeel do hotel Jumeirah Zabeel Saray, no Dubai, encheu-se de nervosismo na segunda-feira, 26 de fevereiro, quando cada um dos nove finalistas do 3.º Concurso Internacional de Piano Clássico entrou, juntando-se à multidão de jurados e jornalistas culturais internacionais que já se encontravam no local.

Poucos minutos depois, um destes nove ganhou um prémio no valor de 150.000 euros, com os outros oito a receberem cada um a sua parte do impressionante fundo de prémios de 250.000 euros do concurso. No entanto, o percurso até esta fase não foi fácil para nenhum destes pianistas, uma vez que cada um deles teve de passar pelo processo de pré-seleção único do Classic Piano, bem como pelas quatro rondas rigorosas do próprio concurso.

Ao contrário da maioria dos outros concursos, o Classic Piano selecionou os seus participantes através de uma iniciativa de dois anos intitulada 14 Ways to Dubai, que incluiu 14 concursos completos realizados em todo o mundo, sendo que apenas os 5 melhores participantes de cada evento ganharam um convite para participar no próprio Classic Piano.

Uma vez no Dubai, os participantes tiveram de apresentar duas rondas de recitais, antes de se juntarem à Orquestra Sinfónica do Estado da Arménia, dirigida pelo maestro Sergey Smbatyan, para as duas fases finais, ambas transmitidas emdireto na medici.tv. O repertório do concurso foi especificamente criado para testar todas as facetas das capacidades de cada concorrente, com os pianistas a apresentarem obras de todo o espetro da música clássica, incluindo peças de Wolfgang Amadeus Mozart, Sergei Prokofiev, Ludwig van Beethoven, Sergei Rachmaninoff e do compositor residente Alexey Shor, entre muitos outros.

“O repertório deste concurso é extremamente bom”, observou Gisèle Ben-Dor, membro do júri. “Quem preparou o repertório fez um excelente trabalho. As escolhas são fantásticas, há muita variedade, e a peça contemporânea que escolheram – a obra de Alexey Shor – é muito interessante. Acho que a sua música está enraizada, diria eu, na música familiar, mas ao mesmo tempo faz muitas coisas inesperadas e que a tornam muito interessante. É uma linguagem tradicional, por isso não é realmente o que se poderia pensar de uma peça contemporânea – dissonante ou estranha; não é uma música que se tenha de ouvir repetidamente várias vezes para a compreender. A música de Shor é muito comunicativa, entende-se logo. E esta peça é simplesmente maravilhosa, com todas as personagens que ele encontrou para estes heróis dos contos infantis. Talvez seja por ser americano, mas achei a secção do Tom Sawyer muito divertida, pura diversão! É uma composição muito experiente, e eu estava muito curioso para ouvir o que os concorrentes fariam com ela.”

Para além de Ben-Dor (EUA/Israel), cada uma destas quatro rondas foi supervisionada por um júri aclamado, com Ashley Wass (Reino Unido), Zhe Tang (China), Hüseyin Sermet (Turquia), Marios Papadopoulos (Reino Unido), Giuliano Mazzoccante (Itália), Hae-Young Kim (Coreia do Sul), Stanislav Ioudenitch (EUA), Eleanor Hope (Áustria), François-Frédéric Guy (França), Pavel Gililov (Alemanha/Áustria), Peter Donohoe (Reino Unido), Kirsten Dawes (África do Sul/Alemanha), Epifanio Comis (Itália) e Massimiliano Caldi (Itália), que se juntam ao famoso maestro no painel.

“É um evento muito especial”, comentou Ashley Wass, “ter tantas competições satélite que nos trazem até ao Dubai para as finais. Claro que isso significa que o nível de todos os presentes era muito elevado, todos já tinham provado que eram pianistas e músicos muito talentosos. Pessoalmente, devo dizer que foi uma grande alegria poder sentar-me ali e ouvir atuações de um nível tão elevado. Também é muito interessante o facto de termos tido um júri tão grande, o que penso que garantiu um vasto leque de opiniões e também a equidade.”

Depois de ouvir cada um dos finalistas uma última vez, entre os dias 24 e 26 do mês, os júris atribuíram as suas últimas pontuações, sendo a classificação final a seguinte:

1.º lugar – Andrey Gugnin

2.º lugar – Kim Sunah

3.º lugar – Anastasiia Kliuchereva

4.º lugar – Arina Antonosyan

5.º lugar – Zhiquan Wang

6.º lugar – Marek Kozák

7.º lugar – Yuanfan Yang

8.º lugar – Artem Kuznetsov

9.º lugar – Hyounglok Choi

Questionado sobre o processo de decisão da classificação final, François-Frédéric Guy constatou que “Quinze pessoas têm quinze opiniões, mas, por incrível que pareça, no final é mais simples do que se poderia pensar. É muito difícil quando se tem muitas pessoas, mas nove candidatos... já sabemos que são todos muito bons, porque os escolhemos, por isso, apesar de podermos pensar que este candidato poderia estar numa posição ligeiramente diferente, estamos todos muito satisfeitos com os resultados.”

Como vencedor do Primeiro Prémio, Andrey Gugnin recebeu 100.000 euros em dinheiro, bem como a promessa de uma digressão de dez concertos com um honorário total de 50.000 euros.

“Ainda estou a tentar assimilar tudo, mas é óbvio que estou muito feliz!”, afirmou Gugnin. “É uma sensação de vazio, de certa forma, porque a tensão foi enorme durante toda a competição e, finalmente, podemos respirar fundo e sentir como estamos exaustos, mesmo psicologicamente. Foi um grande desafio, especialmente porque os intervalos entre as rondas eram longos, pelo que a espera foi muito difícil, porque continuamos com a mesma pressão, a pensar na ronda seguinte, a praticar as mesmas peças vezes sem conta... torna-se um pouco difícil!”

Entretanto, Kim Sunah recebeu um prémio em dinheiro de 50.000 euros, Anastasiia Kliuchereva recebeu 25.000 euros e os restantes seis finalistas receberam cada um a sua parte do prémio total.

“Estou muito, muito feliz agora, porque não estava à espera”, disse Kim Sunah. “É uma competição muito longa em comparação com outras competições, por isso foi um pouco difícil e estou um pouco cansada porque tivemos de nos preparar para quatro fases. Mas foi uma ótima experiência, a orquestra e o maestro eram muito simpáticos e gostei muito de tocar com eles. A organização é perfeita, as pessoas aqui são extremamente simpáticas e tudo foi realmente ótimo!”

Agora que a competição chegou ao fim, todas as atenções estão viradas para Gugnin, com o campeão de Piano Clássico prestes a embarcar na sua digressão de vencedor e já de olho em oportunidades futuras para mostrar o seu impressionante talento. “Ainda não decidi nada sobre o futuro, mas espero que, para além do enorme prémio em dinheiro, haja também um efeito em termos de concertos adicionais, porque, em última análise, o que todos os artistas querem é dar concertos. Sou muito abençoado por ter concertos agendados, mas é isso que mais gosto de fazer e espero poder continuar a fazê-lo.”

Os jurados, por sua vez, deram as suas próprias palavras de aconselhamento para Gugnin, com Stanislav Ioudenitch a afirmar que “estou muito satisfeito com os resultados, porque temos agora um grande vencedor que representará verdadeiramente este concurso ao mais alto nível. O Andrey já é um artista maduro e já tem muita experiência e um repertório enorme, por isso o que eu gostaria de lhe dizer é: “Não pares!”. Ganhou, mas agora tem de usar todos os seus talentos e fazer tudo o que puder para continuar a progredir na sua carreira, porque é realmente um excelente pianista. Por isso, pratica e toca o máximo possível e não pares!”

O colega jurado, Peter Donohoe, partilhou sentimentos semelhantes, declarando que “espero que, dado que se trata de uma digressão bastante extensa e de muito dinheiro, espero que estejam preparados para isso! Porque quando se ganha um concurso, essa noite é uma mudança na nossa vida, especialmente quando se trata de um concurso importante como este. Sentimo-nos outra pessoa porque o mundo nos trata de forma diferente, mas é preciso ter a certeza de que mantemos os pés assentes na terra e de que temos plena consciência da realidade, em oposição ao que as pessoas nos dizem. Porque o que nos dizem é baseado no nosso sucesso e, gradualmente, isso torna-se mais um passado distante, e penso que é aí que é perigoso! Há tantas armadilhas que lhes podem cair em cima”, avisou, “mas também há tantas coisas fantásticas que podem acontecer, por isso agora cabe-lhes a eles traçarem o seu próprio caminho!”

Para saber as últimas atualizações sobre o Concurso Internacional de Piano Clássico e notícias sobre os vencedores dos prémios, visite o sítio Web oficial em classicpiano.eu.