Explore as montanhas nevadas do Azerbaijão

"Conteúdo Patrocinado" é utilizado para descrever um conteúdo pago e controlado pelo parceiro financeiro e não pela equipa editorial da Euronews. Este conteúdo é produzido pelos departamentos comerciais e não envolve a equipa editorial ou os jornalistas da Euronews. O parceiro financeiro tem o controlo dos tópicos, do conteúdo e da aprovação final em colaboração com o departamento de produção comercial da Euronews.

No extremo leste das montanhas do Cáucaso, perto do Mar Cáspio, encontra-se um dos segredos mais bem guardados da Eurásia: as encostas cobertas de neve e as vistas deslumbrantes das estâncias de esqui do Azerbaijão.

Para uma escapadela de inverno diferente, as instalações de última geração e as ricas experiências culturais da região são imbatíveis. A temporada de esqui normalmente vai de dezembro a março, mas há muito para ver e fazer fora desse período. Há algo para todos os interesses e todas as estações; não apenas esqui, mas caminhadas com raquetes de neve, equitação, tobogã, parapente e caminhadas, e – no final do dia – um gostinho da culinária regional.

PUBLICIDADE

O investimento do Azerbaijão em infraestruturas focadas no turismo tornou o país mais acessível do que nunca. Embora novas instalações estejam sempre abertas, as principais estâncias de esqui são Shahdag, Tufandag e Agbulag; todas elas oferecem uma variedade de atividades e paisagens de neve intocadas.

O maior resort de esqui do Cáucaso é o Shahdag Mountain Resort, que se dirige a todos os níveis, desde iniciantes até os mais intrépidos esquiadores, que percorrem mais de 30 quilômetros de pistas.

A cerca de três horas de carro de Baku, a uma altitude de cerca de 2.500 metros, Shahdag oferece uma variedade de atividades para o verão e o inverno, e tem uma série de hotéis extremamente confortáveis.

Entre eles estão o Park Chalet, com piscina coberta, academia e sauna, ou os confortáveis quartos do luxuoso hotel Pik Palace, que tem piscina aquecida ao ar livre e spa. Ambos têm quartos espaçosos e elegantes, com vistas deslumbrantes para a montanha.

As escolas de esqui de Shahdag têm pistas e instrutores para todos os níveis de habilidade, mas também há muito a oferecer para os não esquiadores. Os passeios de mota de neve, com raquetes de neve e trotinetas estão disponíveis nos meses de inverno, enquanto passeios de parapente, equitação, tiro com arco e teleférico estão disponíveis durante todo o ano. Uma atração favorita é a montanha-russa alpina, um passeio cheio de adrenalina que combina uma montanha-russa com tobogãs, atingindo velocidades até 42 quilómetros por hora.

PUBLICIDADE

A aldeia vizinha de Laza também merece uma visita, principalmente pelas suas espetaculares quedas de água, usadas para escalada no gelo de inverno, quando estão congeladas.

Estância de esqui de Tufandag © Instituto de Turismo do Azerbaijão

Tufandag, do outro lado do vasto Monte Shahdag, também oferece uma mistura perfeita de aventura, natureza e cultura. As suas encostas imaculadas somam até 15 quilómetros para praticantes de snowboard e esquiadores, enquanto a sua escola no local tem amplas encostas de pistas de aprendizagem para os principiantes.

A uma curta distância de carro do Aeroporto Internacional de Gabala, o Tufandag Mountain Resort também é conveniente para a própria Gabala, onde os turistas podem visitar as antigas muralhas da fortaleza do que já foi um importante centro comercial ao longo da Rota da Seda. Um museu nas proximidades explica a história da região e seus achados arqueológicos.

A cerca de uma hora de carro ao sul de Gabala fica o vasto Parque Nacional Shahdag, um paraíso do ecoturismo, onde os caminhantes podem esperar ver uma vasta gama de flora e fauna, que pode incluir linces, veados, javalis, chacais e até ursos pardos ou a águia dourada.

A oeste, e separado do resto do Azerbaijão, está Nakhchivan. Aqui, os turistas encontrarão a aldeia de Agbulag, a localização da mais nova estância de esqui do Azerbaijão.

Empoleirado a 2.000 metros acima do nível do mar nas Pequenas Montanhas do Cáucaso, o Centro de Esqui Agbulag desfruta de condições perfeitas para todos os tipos de atividades relacionadas com a neve, com instalações do mais elevado padrão.

A sua escola de esqui tem instrutores experientes para esquiadores iniciantes e avançados, e as famílias são atendidas com parques infantis e parques de entretenimento.

Com um hotel de 38 quartos e três casas de campo de aluguer, Agbulag tem tudo o que um visitante pode precisar, mas para um dia fora, a cidade de Nakhchivan fica a uma hora de carro. Nakhchivan é o lar de muitos monumentos imponentes, como o Palácio dos Khans orientais, construído no século XVIII e agora um museu.

Igualmente imperdível é o Mausoléu de Noé, que existe em várias encarnações desde o quarto milénio a.C. Diz-se que o pico da fenda do Monte Ilandag se formou quando a arca de Noé flutuou através desta, e acredita-se que o próprio Noé tenha vivido e morrido aqui.

Com padrões geometricamente projetados de tijolos vermelhos e azulejos turquesa, segue um projeto arquitetónico semelhante (a chamada "escola Nakhchivan") ao Mausoléu Momine Khatin, do século XII, um dos monumentos mais fascinantes do Azerbaijão.

PUBLICIDADE

Esses resorts oferecem mais do que apenas esquiar. Cada um oferece uma variedade de atrações para enriquecer quaisquer férias. No entanto, o único que têm em comum é a oportunidade de experimentar a hospitalidade local.

Os azeris consideram um dever tratar os seus hóspedes com cuidado infinito. Após um dia passado nas encostas, uma chávena de chá aromático quente com doces deliciosos trará um imenso prazer.