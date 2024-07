Verão no Azerbaijão: Baku à beira-mar, cozinha deliciosa e festividades repletas de cultura

"Conteúdo Patrocinado" é utilizado para descrever um conteúdo pago e controlado pelo parceiro financeiro e não pela equipa editorial da Euronews. Este conteúdo é produzido pelos departamentos comerciais e não envolve a equipa editorial ou os jornalistas da Euronews. O parceiro financeiro tem o controlo dos tópicos, do conteúdo e da aprovação final em colaboração com o departamento de produção comercial da Euronews.

Desde escapadelas na praia a eventos musicais ao ar livre na capital, o verão no Azerbaijão tem algo para todos.

As aventuras invernais nos picos de Shahdag e os festivais de jazz de outono estão entre as principais atrações sazonais, mas o verão no Azerbaijão não é menos apelativo.

Abençoado por um sol abundante e por temperaturas médias de 32ᐤ Celsius nas zonas baixas, o Azerbaijão é a alternativa perfeita a uma escapadela europeia de verão. À medida que a época festiva aquece e o rico património cultural deslumbra em eventos ao ar livre por todo o país, descobrimos algumas das melhores praias, vida noturna animada e atividades culturais para um verão bem passado no Azerbaijão.

Época de festivais no Azerbaijão

A época de festivais no Azerbaijão estende-se muito para além dos meses de pico do verão. No auge do verão, mergulhe na música no Dream Fest (23 a 28 de julho), antes de voltar ao litoral do nordeste para uma variedade de festas na praia durante todo o verão.

No entanto, a verdadeira estrela da época de festivais são, sem dúvida, os produtos do Azerbaijão. Os produtos frescos do Azerbaijão são mais apreciados durante os meses de verão e outono, com uma variedade de festivais de colheitas dedicados a especialidades alimentares, incluindo maçãs, romãs, avelãs, pêssegos, damascos, feijoya, figos, uvas, dióspiros, melancias, melões e vinho.

Verão na cidade de Baku

A capital, Baku, é um centro de atividade estival, com uma série de instituições culturais e parques arborizados, complementados por concertos ao ar livre e uma vida noturna animada, centrada nos bares costeiros e nos terraços nos rooftops da cidade.

Comece a sua visita a Baku no meio da azáfama da Praça da Fonte e, em seguida, explore as instituições culturais da cidade, como o Centro Heydar Aliyev e o Museu do Tapete do Azerbaijão, que fica em frente à costa. Para além dos seus projetos arquitetónicos mundialmente conhecidos, ambos são apreciados pelas suas exposições inspiradoras de arte e património tradicional.

Perto do Centro Heydar Aliyev, poderá descobrir paragens gastronómicas como o Yashil Bazaar e o Sherg Bazaar, onde poderá provar produtos frescos e iguarias locais como o caviar do Cáspio e a romã de Goychay. À medida que o calor do dia passa, os bares de Baku ganham um encanto acrescido. Experimente os vinhos locais, como o vinho de romã e de marmelo, em bares especializados como o KEFLI, a Enoteca Meydan, o bar de vinhos Inn Vino ou desfrute de um cocktail com vista no 360 Bar.

Se o tempo em Baku se tornar demasiado quente, a cidade pode servir de ponto de partida para aventuras nos climas mais frescos das regiões montanhosas e dos parques nacionais florestais do Azerbaijão. Considere viagens de vários dias aos prados de flores silvestres de Guba, a norte, ou às Montanhas Talysh e às florestas do Parque Nacional, património da UNESCO, de Hirkan , a sul, parando em cidades e aldeias autênticas pelo caminho.

Verão de iguarias culinárias em Baku

Os produtos da época refletem-se nos menus dos melhores restaurantes de Baku, com pratos nacionais aromáticos como o plov, o kükü e o dolma, demonstrando a diversidade da cozinha Azerbaijani, com explorações agrícolas em nove das 11 zonas climáticas.

Na diversificada cena gastronómica da cidade, encontrará sabores tradicionais em ambientes opulentos, em restaurantes como o Agabala, Art Club, La Quzu, enquanto o Nar & Sharab é conhecido pelos seus pratos de marisco de fazer crescer água na boca.

Os viajantes vegetarianos e veganos também podem deliciar-se com os molhos com especiarias dukkah no Vida Cafe, De Rama e Manipura, enquanto os favoritos ocidentais podem satisfazer todos no CASA Cafe, no Deniz Mall.

Escapadelas à beira-mar do Cáspio

Quando as temperaturas em Baku sobem, as regiões montanhosas e costeiras proporcionam um refúgio arejado, com a praia mais próxima situada no centro de Baku. Conhecido como Seaside Boulevard, o passeio à beira-mar da cidade estende-se desde o porto de Baku até à arena Crystal Hall, que em tempos acolheu a Eurovisão, passando pela roda gigante Baku Eye e por uma variedade de museus.

Embora os concertos ao ar livre possam mantê-lo em Baku, há muitas outras estâncias de areia fora da cidade para onde fugir, espalhadas ao longo dos menos de trinta quilómetros a norte. Aqui, o Mar Cáspio é o centro das atenções, sendo o parque de diversões do país para os amantes de sol, dos desportos aquáticos e das famílias em férias.

Escolha entre os muitos clubes de praia e estâncias luxuosas que cobrem a ponta nordeste do país, estendendo-se para oeste para além da praia de Sea Breeze. Bilgah é uma escolha popular, considerada uma das melhores praias do Azerbaijão, com a sua vasta gama de atividades e instalações para toda a família.

A época das estâncias balneares dura todo o ano na costa do Azerbaijão, oferecendo a máxima hospitalidade e descontração, com piscinas exteriores, bares, restaurantes e spas, para todos os orçamentos. Se estiver a pensar em fazer um retiro de spa, a costa de Baku também oferece várias estâncias de bem-estar que oferecem uma gama de tratamentos curativos com óleo, sal, lama e água mineral do Azerbaijão. Os principais tratamentos incluem a massagem com óleo de Naftalan ou o revigorante banho de lama com argila Rhassoul.

Os desportos aquáticos estão disponíveis ao longo de toda a costa de Baku, mas Shorabad é uma escolha de topo para os mais aventureiros. As condições de vento e o centro de desportos aquáticos bem equipado fazem deste local o sítio ideal para aprender kitesurf, começando na lagoa calma antes de passar para águas abertas.

Se estiver à procura de uma escapadela tranquila, muitas praias ao longo da costa do Cáspio oferecem atividades românticas com menos multidões. Aqui pode caminhar, fazer um passeio de iate ou simplesmente apreciar as vistas panorâmicas sobre o Mar Cáspio a partir do conforto de uma espreguiçadeira à beira da piscina.

Quer decida ficar em Baku ou fazer uma pausa numa das estâncias costeiras, todos estarão de acordo quanto à forma correta de terminar o verão no Azerbaijão. Aventure-se até à beira da água, peça um banquete abundante de marisco e pratos locais e acomode-se para um último e encantador pôr do sol do Cáspio.